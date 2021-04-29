МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль англо-голландской Royal Dutch Shell, приходящаяся на акционеров компании, в первом квартале 2021 года составила 5,66 миллиарда долларов, тогда как годом ранее был зафиксирован убыток в 24 миллиона долларов, следует из отчетности компании. BP отчиталась о чистой прибыли в первом квартале

Разводненная прибыль компании в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 0,72 доллара против нулевой прибыли годом ранее. Общая выручка Royal Dutch Shell в годовом выражении снизилась на 3% — до 59,115 миллиарда долларов.

Прибыль компании в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за отчетный период составила 963 миллиона долларов против 291 миллиона год назад, то есть выросла в 3,3 раза. Добыча снизилась на 6,2% — до 3,489 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

В сегменте нефтепродуктов (oil products) прибыль упала в 1,6 раза в годовом выражении — до 877 миллионов долларов. Объем продаж нефтепродуктов составил 4,164 миллиона баррелей в сутки, что ниже показателя годичной давности на 21%.

Shell прогнозирует, что добыча во втором квартале составит около 2,15-2,35 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, продажи нефтепродуктов — 4-5 миллиона баррелей в день.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.