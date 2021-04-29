МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Рекордно низкие ставки по банковским вкладам (в долларах близки к нулю, а в евро по факту отрицательные) вынуждают россиян забирать деньги из банков и использовать для защиты и приумножения капитала альтернативные инструменты. Согласно информации Центробанка России, за прошлый год физлица забрали с депозитов 1,68 триллионов рублей. Одним из наиболее популярных вариантов размещения сбережений стали паевые инвестиционные фонды. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мнение экспертов.

По словам руководителя региональной сети "БКС Мир инвестиций" Сергея Данилова, в 2020 году притоки в ПИФы в целом по рынку существенно превысили 200 миллиардов рублей. А в 2021 году, по оценкам эксперта, в стране наметился настоящий бум на паевые инвестиции, причем особенное внимание привлекают валютные фонды как инструмент защиты от девальвации рубля. Эксперт рассказал, почему биткоин может стоить миллион долларов

ЧТО ТАКОЕ ПИФы

По своей сути, ПИФы представляют собой тщательно отобранные профессионалами корзины ценных бумаг, фонды могут иметь в своей основе акции, облигации и другие активы. Фондами распоряжается управляющая компания. Инвестор покупает пай — ценную бумагу, подтверждающую право владения долей фонда.

Данилов подчеркнул, что у ПИФов есть ряд преимуществ, в том числе и налоговых. Так, внутри фонда нет налога на прибыль, на дивиденды и купоны, благодаря чему управляющие могут реинвестировать сэкономленные на налогах средства. Кроме того, после трех лет пайщик может рассчитывать на налоговый вычет. Также у паевых фондов высокая ликвидность, заявку на продажу паев можно выставить в любой рабочий день.

"ПИФы не являются прямой альтернативой валютному вкладу, но могут стать качественным дополнением к нему, так как используются для защиты от волатильности курса рубля. Именно поэтому в 2019 году „БКС Мир инвестиций" запустил линейку валютных ПИФов, которая сейчас пользуется высокой популярностью как у консервативных, так и склонных к повышенному риску инвесторов", — объяснил Данилов.

Среди наиболее перспективных идей с точки зрения вложения в валюту эксперт назвал облигации надежных компаний и государств развивающихся рынков —Турции, Мексики, Бразилии и ЮАР. Эти ценные бумаги, по словам Данилова, обеспечивают самое оптимальное соотношение доходности и риска против большинства мировых классов активов (даже американских акций): среднегодовая доходность составила 7,6% в долларах США. Один из примеров фондов на таких активах — ПИФ "БКС Международные облигации".

Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин, в свою очередь, отметил, что "если фонд основан на облигациях, то, скорее всего, он меньше рискован, если на акциях — то более рискован. В связи с этим надо смотреть инвестиционную декларацию. Чем больше доля облигаций, тем ниже риски".

Еще один популярный вариант — покупка портфеля с фокусом на природные ресурсы — золото, серебро, платину, медь, алюминий, никель, сталь, нефть, газ, водород. В эти активы, к примеру, позволяет инвестировать фонд "БКС Мировые ресурсы". Российский миллиардер назвал лучший способ вложить миллион рублей

ПОДОЙДУТ ЛИ ВАЛЮТНЫЕ ПИФы НОВИЧКАМ?

В "БКС Мир инвестиций" уверены, что рядовому розничному инвестору, который хочет начать инвестировать в ПИФы, не требуется каких-то глубоких знаний.

"В финансовом холдинге „БКС Мир инвестиций", более 25 лет работающем на рынке, представлена уникальная экспертиза команды профессиональных аналитиков и управляющих фондами. Инвестор, покупая паи фонда, присоединяется к эффективным стратегиям. Мы постоянно изучаем рынок и ищем перспективные и высокодоходные инвестиционные идеи", — отметил Данилов.

Если новичок хочет начать покупать ПИФы, то делать это, по мнению Калугина, необходимо постепенно. Начать следует с ПИФов на облигации, а уже потом можно разбавить их золотом или акциями. Данилов также отметил, что наиболее эффективной стратегией будет инвестировать небольшие суммы, но регулярно.

Эксперты уверены, что в дальнейшем ПИФы как инструмент сбережения средств будет только набирать популярность. Среди причин — не только низкая доходность по банковским вкладам. Способствуют распространению ПИФов возможность покупать их дистанционно (через мобильные приложения), а также низкий порог входа. Например, для тех же валютных ПИФов БКС он составляет от 20 долларов.