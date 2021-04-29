МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Группа Сбербанк в первом квартале текущего года заработала рекордную чистую прибыль по МСФО в 304,5 миллиарда рублей, что больше результата прошлого года в 2,5 раза, говорится в сообщении группы. Эксперт прогнозирует рост акций Сбербанка до 350 рублей

"Чистая прибыль группы составила 304,5 миллиарда рублей", — сказано в сообщении. Ранее рекордная квартальная прибыль фиксировалась Сбербанком в третьем квартале 2020 года — на уровне в 271,4 миллиарда рублей.

Таким образом, показатель оказался значительно лучше консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основании опроса аналитиков и предполагавшего рост чистой прибыли в 2,1 раза — до 254,2 миллиарда рублей.

Финансовый директор Сбербанка Александра Бурико отметила, что в январе-марте 2021 года динамика бизнеса складывалась существенно лучше ожиданий. "Сильный старт 2021 года дает нам основание поднять прогноз по рентабельности капитала в текущем году до уровня более 20%", — приводятся ее слова в релизе.

Расходы Сбербанка на резервы в первом квартале текущего года снизились в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 25,5 миллиарда рублей, говорится в отчете. Показатель оказался значительно ниже прогноза аналитиков, опрошенных РИА Новости, которые ожидали расходы на резервы в первом квартале на уровне 61,6 миллиарда рублей. Сбербанк с начала года сократил 7,4 тысячи сотрудников

Кроме того, банк в первом квартале нарастил кредиты физлицам на 3,9%, компаниям — на 0,8%. По состоянию на 31 марта объем розничных кредитов составил 9,675 триллиона рублей, корпоративных — 15,824 триллиона.

Таким образом, общий объем кредитования в первом квартале вырос на 2% в годовом выражении — до 25,5 триллиона рублей.