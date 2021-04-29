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2021
https://1prime.ru/finance/20210429/833569546.html
"Магнит" в начале года увеличил чистую прибыль в 2,6 раза
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Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в первом квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза (на 158,8%) по сравнению с показателем за аналогичный... ПРАЙМ, 29.04.2021
ритейлер магнит, отчетность, чистая прибыль, новости, бизнес, финансы, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в первом квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза (на 158,8%) по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 10,875 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.
Выручка ритейлера в январе-марте повысилась на 5,8% и составила 397,889 миллиарда рублей, розничная выручка выросла на 6,3% — до 387,899 миллиарда рублей. Показатель EBITDA в первом квартале увеличился на 21,7% — до 27,678 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA составила 7% против 6% годом ранее.