МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за 2020 год снизилась в 8,9 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 135,341 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "Газпром" раскрыл планы по газификации России до конца года

Выручка от продаж составила 6,322 триллиона рублей, снизившись на 17% в годовом выражении. Прибыль от продаж снизилась на 45% и составила 614,851 миллиарда рублей.

Чистый долг компании в 2020 году вырос на 22% и по состоянию на 31 декабря составил 3,873 триллиона рублей, говорится в отчете компании по МСФО.

"Чистая сумма долга (определяемая как сумма краткосрочных кредитов и займов и текущей части долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочных векселей к уплате, долгосрочных кредитов и займов, долгосрочных векселей к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов) увеличилась на 704 848 миллионов рублей, или на 22%, с 3 167 847 миллионов рублей по состоянию на 31 декабря 2019 года до 3 872 695 миллионов рублей по состоянию на 31 декабря 2020 года. Данное изменение в основном связано с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с ростом курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю", — говорится в сообщении.