МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Россияне ежегодно тратят на домашних питомцев не менее одного миллиарда долларов, а если оценить количество домашних кошек и собак в РФ, то их не менее 70 миллионов, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Россияне в разы увеличили траты на один товар перед длинными выходными

"На сегодня, по прикидкам, получается примерно 46 миллионов кошек и 23-24, до 26 миллионов собак (домашних — ред)", — сказал Данкверт в интервью на телеканале НТВ. Ежегодный объем трат россиян на содержание домашних кошек и собак он оценил "под миллиард долларов" — учтя, в частности, ввоз в Россию импортных вакцин для кошек и собак (18,4 миллиона штук) и поступление импортных кормов.

Комментируя планы регистрировать в электронной системе ведомства как сельскохозяйственных, так домашних животных (такой законопроект сейчас обсуждается — ред.), Данкверт заметил, что в случае возникновения эпизоотической ситуации, выявить всех животных-носителей без электронной системы будет невозможно.

Кроме того, это и возможность сократить число бездомных животных. "Если мы хотим бороться с бездомными животными, надо понимать, кто их в первую очередь сделал бездомными", — заметил Данкверт, добавив, что подобные системы существуют во всем мире, и они предполагают очень жесткие схемы наказания за нарушение правил содержания животных.