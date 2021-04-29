2021-04-29T15:56:20+03:00
2021-04-29T15:56:20+03:00
2021-04-29T15:56:20+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210429/833574965.html
"Сибур" отчитался о прибыли в первом квартале
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Чистая прибыль "Сибура" по МСФО в первом квартале составила 42,8 миллиарда рублей против убытка в 52,3 миллиарда годом ранее, следует из материалов компании. EBITDA увеличилась по... ПРАЙМ, 29.04.2021
отчетность, чистая прибыль, сибур, новости, бизнес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сибура" по МСФО в первом квартале составила 42,8 миллиарда рублей против убытка в 52,3 миллиарда годом ранее, следует из материалов компании.
EBITDA увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза и на 28,6% к четвертому кварталу 2020 года, до 73,5 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль выросла на 42% и составила 44,9 миллиарда рублей.