МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сибура" по МСФО в первом квартале составила 42,8 миллиарда рублей против убытка в 52,3 миллиарда годом ранее, следует из материалов компании.

EBITDA увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза и на 28,6% к четвертому кварталу 2020 года, до 73,5 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль выросла на 42% и составила 44,9 миллиарда рублей.