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https://1prime.ru/finance/20210429/833575244.html
Квартальная прибыль "Энел Россия" выросла на 8%
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Чистая прибыль "Энел Россия" по МСФО в первом квартале текущего года выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,57 миллиарда рублей, следует из... ПРАЙМ, 29.04.2021
чистая прибыль, отчетность, энел россия, новости, финансы, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Энел Россия" по МСФО в первом квартале текущего года выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,57 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
Выручка за отчетный период увеличилась на 2% — до 12,289 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 9% и составила 1,99 миллиарда рублей.
EBITDA "Энел Россия" по МСФО в первом квартале сократилась на 26,3%, до 2,451 миллиарда рублей.
"Показатель EBITDA снизился на 26,3% по причине изменения структуры выручки, а именно снижение продаж мощности (-35% год к году) и увеличение продаж электроэнергии (+21% год к году), последнее из которых было компенсировано увеличением соответствующих затрат на топливо", — говорится в сообщении.
При этом положительное влияние на показатель EBITDA оказало существенное сокращение операционных расходов в результате направленных на их оптимизацию управленческих действий, отмечают в компании.