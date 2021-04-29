МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Энел Россия" по МСФО в первом квартале текущего года выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,57 миллиарда рублей, следует из материалов компании. "Сибур" отчитался о прибыли в первом квартале

Выручка за отчетный период увеличилась на 2% — до 12,289 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 9% и составила 1,99 миллиарда рублей.

EBITDA "Энел Россия" по МСФО в первом квартале сократилась на 26,3%, до 2,451 миллиарда рублей.

"Показатель EBITDA снизился на 26,3% по причине изменения структуры выручки, а именно снижение продаж мощности (-35% год к году) и увеличение продаж электроэнергии (+21% год к году), последнее из которых было компенсировано увеличением соответствующих затрат на топливо", — говорится в сообщении.

При этом положительное влияние на показатель EBITDA оказало существенное сокращение операционных расходов в результате направленных на их оптимизацию управленческих действий, отмечают в компании.