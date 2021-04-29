МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Сбербанк ждет роста выручки своих нефинансовых бизнесов по итогам текущего года как минимум в 2,8 раза — до более 200 миллиардов рублей, следует из материалов банка.

По итогам первого квартала банк нарастил их выручку в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 33,6 миллиарда рублей.

В то же время убыток сервисов до налогообложения в январе-марте вырос в 1,9 раза — до 8,7 миллиарда рублей. "Основная причина убытка в том, что у нас целый ряд быстрорастущих бизнесов, которые сейчас находятся в стадии набора доли рынка, клиентской базы, тратят деньги на расширение в различные регионы Российской Федерации и приобретение клиентской базы", — пояснила журналистам финансовый директор Сбербанка Александра Бурико.

Она добавила, что в убыточной зоне находятся сервисы, работающие с розничными клиентами (B2C). "Они останутся в красной зоне и по итогам года. Как мы уже говорили, мы ждем, что постепенно на break even (на ноль — ред.) они начнут выходить на горизонте 2023 года", — указала финдиректор.

Бурико также напомнила, что ряд сервисов, работающих с корпоративными клиентами, уже вышли на прибыль, а сервис "СберЗдоровье" — получает "околонулевой" финансовый результат.