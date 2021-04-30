СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — ПРАЙМ. Исковые претензии по возмещению ущерба от ухода из Крыма украинских банков, забравших сбережения крымчан, будут в том числе предъявлены украинскому олигарху, бывшему владельцу "Приватбанка" Игорю Коломойскому, сообщил главы рабочей группы по оценке ущерба, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Крым потребует от Киева компенсацию за уход украинских банков

Рабочая группа по оценке ущерба при крымском парламенте в четверг обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении 12 граждан Украины, являющихся организаторами или оправдывающих блокады Крыма. Речь идет о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах. В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым также потребует от Украины возместить ущерб от ухода с полуострова украинских банков, забравших сбережения крымчан.

"Банковский сектор – это еще одно направление, по которому будет работать наша рабочая группа по оценке ущерба. Среди ответчиков будут руководители и владельцы ряда украинских банков, присвоивших себе все вклады и сбережения крымчан, в том числе Коломойский", — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, все причастные к грабежу крымчан должны ответить перед законом и понести наказание за свои преступные деяния.

После вхождения Крыма в состав РФ украинские банки отказались возвращать вклады жителям региона. Наибольшие невыполненные финансовые обязательства остались у "Приватбанка". Обязанность компенсировать потери крымчан, чьи вклады не превышают 700 тысяч рублей, взял на себя Фонд защиты вкладчиков. Власти Крыма для выплат крупных вкладов приняли решение национализировать крымское имущество украинского олигарха, владельца банка Игоря Коломойского.

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