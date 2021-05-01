МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Не у всех россиян есть крупные накопления, чтобы опробовать все виды инвестиций, однако есть способы получить доход, обладая капиталом в 50 тысяч рублей, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров. Россиянам рассказали, что будет с ценами на мясо для шашлыков

По мнению эксперта, если у человека есть желание попробовать новый инструмент инвестиций, то стоит рассмотреть участие в EFT-фондах.

"ETF-фонды (Exchange Traded Fund) помогут снизить волатильность и увеличить диверсификацию портфеля. Зачем нужны ETF в портфеле? Для того, чтобы собрать хорошо диверсифицированный портфель необходимо проделать значительную аналитическую работу — оценить фундаментальные и технические показатели акций", — рассказал он.

При этом отдельные ценные бумаги могут стоит очень дорого, и купить их на сумму в 50 тысяч рублей — нельзя.

"Выручает EFT — по сути это портфель ценных бумаг внутри фонда. Покупая его акции, вы вкладываете средства сразу во все активы, которыми управляет этот фонд. Такой подход значительно снижает риск, благодаря диверсификации", — поясняет он.

Помимо снижения риска, инвестиции в EFT экономят средства на комиссиях за покупку активов: покупая акции по отдельности, вы платите комиссию за каждую.

ETF-фонды могут аккумулировать как российские акции, так и европейские. Эксперт назвал тренд, который подтолкнет рубль к максимумам в мае

"Однако с иностранными фондами есть небольшая загвоздка — аппарат правительства смущает относительно легкий доступ иностранных биржевых фондов на российский рынок. Рассмотрение законопроекта об ограничении продаж сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам, куда входил и вопрос об иностранных EFT, внезапно перенесено на май", — отметил он.

Макаров отмечает, что инвестирование в акции является более рисковой частью портфеля: при распределении долей он советует большую часть до 60% направить в EFT-фонды, а оставшиеся 40% — непосредственно в акции.