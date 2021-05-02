МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Многие россияне ставят перед собой цель выгодно вложить свои деньги, чтобы получить прибыль. У тех, кто не задумывается об инвестициях, может стоять другая задача: покупать максимально выгодно. Эксперты рассказали агентству "Прайм", куда можно выгодно инвестировать этим летом. Что будет с курсом рубля на следующей неделе

Самые распространенные варианты вложения свободных денег — покупка валюты или открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Но есть и менее очевидные пути.

РИСК И ПРИБЫЛЬ ИДУТ РУКА ОБ РУКУ

"Большая прибыль абсолютно всегда связана с большим риском, поэтому за высокой доходностью стоит обратиться к самому непредсказуемому инструменты фондового рынка – акциям растущих компаний", — отмечает основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павел Гужиков.

В этом году множество технологических компаний выходят на IPO, так как они были вынуждены отложить свой переход к публичности с прошлого 2020 года из-за пандемии. Там, где высокие технологии — кроются и большие деньги.

Эксперт по управлению личными финансами и инвестициями Игорь Файнман добавляет, что лето — традиционно самое удачное время для сбора дивидендного урожая.

"Если вы покупаете акцию и становитесь акционером компании, то по результатам финансового года они делаться с Вами частичкой прибыли. Это называется дивиденд. Весной проходят собрания акционеров и летом Вы получаете фиксированный доход. Не нужно рисковать, не нужно заниматься трейдингом или ждать реализации прогнозов аналитиков. Нужно вовремя стать акционером прибыльных компаний и летом на свой расчетный счет получить прибыль", — пояснил эксперт и отметил, что чем выше доходность компании — тем выше прибыль акционера.

В свою очередь замруководителя направления IPO QBF Руслан Дында обращает внимание на рынок IPO: первый квартал 2021 года показал, что "хайп" на IPO не сбавляет свои темпы, даже несмотря на сокращение роста размещающихся компаний. "Думается, что рост рынка IPO в 2021, безусловно, будет, но, вероятно, не такой активный как был годом ранее", — поясняет он.

"Сложно выделить какие то определённые компании, вышедшие на рынок. Некоторые компании неожиданно дали колоссальный рост, другие же разочаровали открывшись в минус. Следует всегда помнить, что IPO — это один из самых высокорисковых инструментов и невозможно предсказать то, как пройдет размещение", — предупреждает специалист. Если годом ранее 85% компаний показывали безудержный рост, сейчас это 30-35%.

В этом году, считает Файнман, высоки шансы получить прибыль, вложив свои сбережения в:

недвижимость,



облигации,

попытать удачу на рынке криптовалют.



При этом он особо подчеркивает: нужно быть готовым и к негативным сценариям. Потеря инвестиций никогда не компенсирует высокие проценты.

Тем, у кого есть небольшая сумма для инвестиций, имеет смысл присмотреться к акциям биотехнологических компаний, отмечают эксперты.

СЕЗОН — ВСЕМУ ГОЛОВА

Поговорка "готовь сани летом" — актуальна и в наши дни. И речь не только выплате дивидендов летом большинством компаний. Товары, на которые спрос повышен летом (например, кондиционеры, и газонокосилки) — выгоднее покупать зимой.

"Для экономии на покупках крупной техники, электроники, одежды и обуви всегда работает обратная сезонность. В то время, как цены на летние вещи, грили и оборудование для отдыха на свежем воздухе, кондиционеры и вентиляторы подскочили, зимние и демисезонные товары, наоборот, предлагают по очень приятным ценам. Купив сейчас зимнюю обувь со скидкой 40-50%, а обогреватель или технику для уборки снега дешевле на 20%, осенью вы скажете себя огромное спасибо за прозорливость", — отметил Гужиков.

"Важно научиться ловить момент: обогреватели, снаряжение для зимних видов спорта и телевизоры всегда дешевле в июле. А кондиционер и велосипед лучше планировать к покупке в январе. По статистике разумное планирование расходов поможет сэкономить до 30% бюджета", — добавляет Файнман.

ЕСЛИ ДЕНЕГ МАЛО

Если бюджет на инвестиции скромный, то инвестировать в бумаги все равно можно. На свободные 15-20 тысяч рублей также можно заложить фундамент капитала.

"Летом это особенно актуально — в России стартует дивидендный сезон. Купив на 20 тысяч 3-4 акции того же Лукойла и других голубых фишек, уже в июле вы получите почти 4% доходности за счет дивидендов, что запустит работу сложного процента и даст вам возможность формировать капитал, начав с небольших сумм", — отметил Гужиков и пояснил, что в таком случае нужно внимательно следить за новостями выбранного сектора и помнить про дивидендный гэп — тогда доходность можно будет увеличить безболезненно для уровня риска.

НЕ ПРОГАДАТЬ С ОТДЫХОМ

Пандемия внесла коррективы и в отпускной сезон-2021. Частично открытые границы между странами, как и невозможность точно спрогнозировать, какая страна будет открыта для туристов в определенное время, могут привести к потере денег.

"С путевками в этом году нужно быть особенно осторожными: многие из нас уже остались в майские праздники без заветного отдыха в Турции и раннее бронирование стало слишком рискованным в нестабильной из-за коронавируса реальности. Поэтому дача или поездки по России снова возвращают былую популярность. А бум автомобильных путешествий по нашей бескрайней Родине – тренд 2021 года", подытожил Файнман.