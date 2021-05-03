МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Доля одобрений заявок на микрозаймы снизилась в "коронавирусный" период на 5-10 процентных пунктов и по итогам первого квартала текущего года стала составлять 25%, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24".

"По итогам первого квартала 2021 года доля одобрений сохраняется на достаточно низком уровне — порядка 25% против 30-35% во "внекризисное" время", — подсчитали эксперты.

Столь низкую долю одобрения они связывают с нестабильной платёжеспособностью заёмщиков, невозможностью многими из них подтвердить уровень дохода, а также достаточно консервативной политикой кредитования самих микрофинансовых организаций (МФО) во избежание массовых дефолтов. Сами же их клиенты оценивают свою возможность получить ссуду немного лучше. По данным компании, в текущих условиях рассчитывает на одобрение каждый третий заёмщик.

Основными целями взятия денег в долг они по-прежнему называют "неотложные" нужды — доля таких заёмщиков составляет порядка 60%. Граждане объясняют такую необходимость тем, что в период продолжительных выходных их траты в среднем возрастают на 10-20%. Еще 15% заемщиков взяли ссуду специально на майские праздники, остальные — на бытовую технику, расходы, связанные со здоровьем и другие нужды.

Но те, кто занимает средства под воздействием эмоций, в желании покупок, совершить которые выше вероятность именно в преддверии праздников, рискуют выйти на просрочку, предупреждает управляющий директор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Павел Михмель. Другая категория заемщиков в "зоне риска" — те, кто берет заём на "первоочерёдные" нужды. "В подобной ситуации велика вероятность, что заёмщик не умеет планировать бюджет, и нет гарантии, что он сможет выделить в бюджете нужную сумму для платежа", — поясняет он.

"Однако в условиях кризиса МФО существенно ужесточили скоринг, чтобы минимизировать риск массовых дефолтов. Кроме того, сами заемщики стали более обдуманно подходить к данному вопросу, понимая, что брать заём на покупки не первостепенной важности — не самая лучшая перспектива", — заключил он.