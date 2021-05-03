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В МИД России оценили риски отключения страны от SWIFT
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Сценарий отключения Москвы от SWIFT пока рассматривается как гипотетический, но в России ведется межведомственная проработка снижения рисков, заявила в понедельник официальный... ПРАЙМ, 03.05.2021
мид, мария захарова, swift, россия, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Сценарий отключения Москвы от SWIFT пока рассматривается как гипотетический, но в России ведется межведомственная проработка снижения рисков, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее, ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам",- сказала Захарова в интервью изданию Russia Today.
В качестве примера альтернативных инструментов можно привести "Систему передачи финансовых сообщений" Банка России, добавила она.
"В настоящее время обсуждаются варианты ее сопряжения с иностранными аналогами – европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS",- сказала Захарова.