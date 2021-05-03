МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Сценарий отключения Москвы от SWIFT пока рассматривается как гипотетический, но в России ведется межведомственная проработка снижения рисков, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Мошенники стали обманывать россиян под видом отключения их карт от SWIFT

"Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее, ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам",- сказала Захарова в интервью изданию Russia Today.

В качестве примера альтернативных инструментов можно привести "Систему передачи финансовых сообщений" Банка России, добавила она.

"В настоящее время обсуждаются варианты ее сопряжения с иностранными аналогами – европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS",- сказала Захарова.