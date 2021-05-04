МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Треть опрошенных опасается снижения доходов из-за длинных майских каникул, при этом каждый десятый гражданин, напротив, надеется увеличить свои заработки, говорится в исследовании онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Роспотребнадзор оценил решение отдыхать за городом в майские праздники

"Около 56,6% опрошенных считают, что дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на их финансовое положение. Еще 33,8% респондентов опасаются, что их доход может снизиться, а 9,6% надеются, что смогут заработать больше", — выяснили эксперты.

При этом и недавняя новость о дополнительных выходных в целом никак не повлияла на планы людей. Большинство (67,8%) несмотря на дополнительные нерабочие дни останутся дома, как и собирались изначально. Каждый четвертый (27,3%) поедет за город, а еще 3,5% опрошенных станут клиентами экскурсионного туризма. При этом лишь 1,5% респондентов сообщили о планах отдохнуть на курортах (в стране или за её пределами).

В итоге почти 46% опрошенных хотели бы, чтобы длинные майские праздники стали ежегодной традицией, при этом каждый третий гражданин выразили желание иметь продолжительные майские каникулы. Остальные к этому вопросу относятся нейтрально.

При этом если ради увеличения майских праздников придется пожертвовать новогодними каникулами, против этой идеи выступают уже 57,1%.

Исследование проводилось в конце апреля, в нем приняло участие 1,5 тысячи человек по всей России.