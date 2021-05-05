МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. В России зарплаты обычно растут в начале карьеры, однако по достижению работником 40 лет начинают снижаться. О причинах такой тенденции рассказал "Российской газете" директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Финансист научил, как сколотить капитал на 10% от зарплаты

По его словам, уровень дохода определяется в первую очередь производительностью труда сотрудника. На неё, в свою очередь, оказывают влияние такие факторы, как наличие необходимых знаний и навыков, готовность постоянно учиться и переучиваться, способность интенсивно трудиться, а также состояние здоровья, подчеркивает экономист.

"В России сложилась парадоксальная ситуация — при высокой доле людей, выходящих на рынок труда с хорошим высшим или средним специальным образованием, очень малая часть работников продолжает доучиваться в ходе свой карьеры. При этом, чем старше, тем меньше", — отмечает Гимпельсон. Для сравнения, в ряде европейсих стран ежегодно переобучается каждый второй в возрасте 50-59 лет, а в России — каждый двадцатый. Согласно статистике, в Европе компании направляют в среднем 3% от всех затрат на труд на обучение персонала, а в России только 0,3%.

Таким образом, резюмирует эксперт, большое число работников в России слишком рано перестает совершенствовать свой чеовеческий капитал и повышать квалификацию, что препятствует дальнйшему росту доходов.