МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Немецкий ритейл-гигант Metro AG зафиксировал рост на 1,3% сопоставимых продаж в России во втором квартале 2020-2021 финансового года, который завершился 31 марта, следует из сообщения компании. "Магнит" в начале года увеличил чистую прибыль в 2,6 раза

Продажи в РФ за период составили 533 миллиона евро, что на 16,4% меньше в годовом выражении. В целом по миру группа Metro сократила продажи во втором квартале финансового года на 15,9%, до 5,05 миллиарда евро, при этом сопоставимые продажи уменьшились на 12%. За три отчетных месяца показатель EBITDA составил в РФ 32 миллиона евро против 37 миллионов годом ранее, а по миру — 121 миллион против 87 миллионов евро.

Во втором полугодии финансового года сопоставимые продажи группы в РФ выросли на 4,2%, выручка составила 1,21 миллиарда евро, что на 17% меньше в годовом выражении. Суммарно продажи составили 11,388 миллиарда евро, что на 16% меньше в годовом исчислении, сопоставимое снижение продаж достигло за полугодие 11,6%. За шесть отчетных месяцев показатель EBITDA в РФ составил 101 миллион евро против 124 миллионов годом ранее, в мире — 520 миллионов по сравнению с 615 миллионами во втором полугодии 2019-2020 фингода.

"Несмотря на сложные условия, наш позитивный долгосрочный прогноз по сектору остается неизменным", — приводятся в сообщении слова главного операционного директора Рафаэля Гассета (Rafael Gasset).

По состоянию на 31 марта сеть компании насчитывала 680 магазинов, что на 2 магазина больше, чем годом ранее.

В 2016 году немецкая Metro AG решила разделить бизнес на две публичные компании. В итоге Metro AG сменила название на Ceconomy AG и занялась продажей электроники, а продуктовый бизнес ритейлера был выделен в отдельную публичную компанию под названием Metro.