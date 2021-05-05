КИЕВ, 5 мая — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" завершила первый квартал 2021 года с прибылью в 12,6 миллиарда гривен (453 миллиона долларов), сообщила пресс-служба компании со ссылкой на промежуточный отчет. Украине предрекли дефицит топлива из-за отсутствия российских поставок

"По итогам первого квартала 2021 года НАК "Нафтогаз Украины" получила 12,6 млрд грн (453 млн долларов) чистой прибыли. Об этом свидетельствуют данные неаудированной и неконсолидированной отчетности компании. Заметим, что из-за этого такую отчетность некорректно сравнивать с отчетностью в годовых отчетах компании", — говорится в сообщении на сайте "Нафтогаза".

Отмечается, что основной причиной улучшения финансового результата "Нафтогаза" стал существенный рост цен на природный газ на европейском и украинском рынках в первом квартале 2021 года по сравнению с ценами в предыдущем квартале.

Новый глава правления компании Юрий Витренко заявил, что устойчивость данных финансовых результатов остается под вопросом из-за нерешенности финансовых проблем во всей цепи транспортировки, распределения и поставок газа конечным потребителям. В ЕС выразили обеспокоенность ситуацией вокруг "Нафтогаз Украина"

Ранее кабинет министров Украины уволил Андрея Коболева с поста главы "Нафтогаза Украины" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.

Перед этим "Нафтогаз" сообщил, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов), тогда как утвержденный кабмином финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли. Госдепартамент США осудил увольнение руководства "Нафтогаза Украины".