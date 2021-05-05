"Многодетные" выплаты от государства разрешили потратить по-новому
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Вступил в силу закон о расширении использования льготы для российских многодетных семей. Теперь родители трех и более детей смогут получить выплату до 450 тысяч рублей, которую можно использовать для погашения ипотеки, взятой для строительства или покупки недостроенного дома. Подробнее об этом сообщает "Российская газета".
Новый закон, вступивший в силу, имеет отношение к тем семьям, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий и последующие дети. Им положена выплата от государства в размере 450 000 рублей, которые можно будет направить для полного или частичного погашения ипотеки для строительства или покупки недостроенного дома.
"Российская газета" отмечает, что новый закон позволяет теперь получить выплату и если кредит оформлен на покупку доли в праве общей собственности, либо на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива, или жилищно-накопительного кооператива.
Мера поддержки распространяется и на кредитные договоры, которые были заключены до принятия закона об ипотечных льготах для многодетных семей. Сами выплаты будут доступны и замещикам, которые взяли ипотеку на недвижимость с "неотделимыми улучшениями", ремонтом или страхованием имущества и ответственности.
Отметим, что ранее подобную выплату семьи могли получить под покупку индивидуального жилого дома или квартиры в новостройке, либо участка под индивидуальное строительство, но не недостроя.
https://1prime.ru/finance/20210505/833607168.html