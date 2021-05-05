МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Вступил в силу закон о расширении использования льготы для российских многодетных семей. Теперь родители трех и более детей смогут получить выплату до 450 тысяч рублей, которую можно использовать для погашения ипотеки, взятой для строительства или покупки недостроенного дома. Подробнее об этом сообщает "Российская газета". Выплаты семьям с детьми и беременным произведут до 17 августа

Новый закон, вступивший в силу, имеет отношение к тем семьям, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий и последующие дети. Им положена выплата от государства в размере 450 000 рублей, которые можно будет направить для полного или частичного погашения ипотеки для строительства или покупки недостроенного дома.

"Российская газета" отмечает, что новый закон позволяет теперь получить выплату и если кредит оформлен на покупку доли в праве общей собственности, либо на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива, или жилищно-накопительного кооператива.

Мера поддержки распространяется и на кредитные договоры, которые были заключены до принятия закона об ипотечных льготах для многодетных семей. Сами выплаты будут доступны и замещикам, которые взяли ипотеку на недвижимость с "неотделимыми улучшениями", ремонтом или страхованием имущества и ответственности.

Отметим, что ранее подобную выплату семьи могли получить под покупку индивидуального жилого дома или квартиры в новостройке, либо участка под индивидуальное строительство, но не недостроя.