Это неспроста. Россияне вновь ринулись забирать деньги из банков
МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. В России резко вырос спрос на наличные деньги. Только за апрель их объем, поступивший к населению из банков, увеличился на 366,9 млрд рублей, что стало максимально резким оттоком наличности с начала 2021 года, пишет РБК со ссылкой на данные Банка России.
На фоне пандемии весь прошлый год россияне проявляли повышенный спрос на наличность: объем банкнот и монет на руках у граждан показал рекордный прирост за десять лет. Регулятор прогнозировал, что количество наличных в обороте в этом году сократится. И до апреля все шло по плану: в январе наблюдалось сезонное изъятие и возврат средств в безналичную форму, в феврале отток был небольшим (121,1 млрд рублей), а в марте ликвидность на руках у населения и бизнеса снова сокращалась (-29,7 млрд рублей).
Интерес россиян к наличным деньгам опрошенные "Прайм" эксперты объясняют тремя факторами — транзакционным, спекулятивным и обычной предосторожностью.
Первый связан с необходимостью оплаты товаров и услуг. В период майских праздников увеличился поток внутреннего туризма, а в регионах и за городом гораздо проще осуществлять наличные расчеты, считает заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.
"Кроме того, начало дачного сезона традиционно связано с всплеском спроса на строительные материалы, дачный инвентарь, оплата которых чаще осуществляется налично. Также, в начале мая православные верующие отмечали праздник Пасхи – в результате резко возросло посещение храмов и кладбищ, где все платежи и пожертвования также в основном осуществляются в наличной форме", — отмечает она.
По мнению первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, причина роста объема наличных кроется в длительных выходных в мае, когда многие россияне решили спонтанно устроить небольшой отпуск, а также в приближении летнего сезона.
Российские туроператоры отмечают очень высокий спрос на отдых на юге России. А там не во всех отелях и кафе можно заплатить картой.
Спекулятивный фактор объясняет рост спроса на наличность желанием сохранить и приумножить свое благосостояние, говорит Комарова.
В условиях сравнительно низкой доходности по банковским вкладам граждане ищут альтернативные направления вложения средств. Рост спроса и цен на недвижимость как раз указывает на найденную альтернативу.
"Люди стали активно вкладываться в этот надежный и доходный реальный актив", — говорит эксперт.
Сигал добавляет, что отток средств также связан с покупкой частных домов. Из-за пандемии и возможности работать удаленно часть россиян устремилась в сельскую местность.
И, наконец, фактор предосторожности. "На граждан оказывают влияние СМИ – массированное обсуждение нового витка санкций вынуждает домохозяйства увеличивать долю наличных средств – данная традиция хранения наличности "на черный день" является проявлением российского менталитета", — заметила Комарова.
Вместе с тем россиян пугают и постоянные упоминания в СМИ о том, что SWIFT может быть для России отключен.
"Настойчивые уверения главы МИДа, что у нас есть своя альтернативная система, но работающая только внутри страны, вынуждает многих в преддверии зарубежных поездок запасаться наличными", считает аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев.
Никто не хочет оказаться за границей без гроша в кармане, если SWIFT действительно для России отключат (карта МИР в большинстве государств также не работает), добавляет он.
В случае отключения SWIFT расчеты с помощью VISA и MasterCard будут невозможны либо займут очень много времени, говорит эксперт.
"Впрочем, угрозы со стороны Еврокомиссии и иных зарубежных политиков слышны гораздо рже, чем настойчивые напоминания наших чиновников, что "и без SWIFT обойдемся". Это и пугает больше всего. Раз уж наши начали предупреждать о рисках отключения страны от системы информирования о банковских переводах, значит, точно неспроста", – рассуждает Коренев.
КОГДА ДЕНЬГИ ВЕРНУТЬСЯ НА КАРТЫ
Опрошенные эксперты не верят, что повышенный интерес к наличным у россиян продлится долго. Скорее всего, эта тенденция замедлится уже через несколько недель, а к концу лета возможен и полный возврат к типичным объемам снятия денежных средств с банковских счетов физлиц.
"Желающие уже вложатся в реальные активы, реализуют намеченное. Те же, кто перевел в наличность средства из-за негативных экономических ожиданий, тоже успеют воплотить это в жизнь", — поясняет Комарова.
К тому же, россияне не так богаты, чтобы постоянно изымать из банков свои деньги, добавляет Коренев.
Сигал также считает, что вместе со снятием карантинных ограничений (в том числе, между странами) и общей стабилизацией заболеваемости в мире процесс оттока средств из банков сократится. "Понимание того, что экономика восстанавливается, а доходы растут, заставит вновь граждан задуматься о хранении средств на депозитах", заключил эксперт.
https://1prime.ru/finance/20210506/833607205.html