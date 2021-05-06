МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. В России резко вырос спрос на наличные деньги. Только за апрель их объем, поступивший к населению из банков, увеличился на 366,9 млрд рублей, что стало максимально резким оттоком наличности с начала 2021 года, пишет РБК со ссылкой на данные Банка России. Курс рубля перешел к снижению, теряя поддержку нефти

На фоне пандемии весь прошлый год россияне проявляли повышенный спрос на наличность: объем банкнот и монет на руках у граждан показал рекордный прирост за десять лет. Регулятор прогнозировал, что количество наличных в обороте в этом году сократится. И до апреля все шло по плану: в январе наблюдалось сезонное изъятие и возврат средств в безналичную форму, в феврале отток был небольшим (121,1 млрд рублей), а в марте ликвидность на руках у населения и бизнеса снова сокращалась (-29,7 млрд рублей).

Интерес россиян к наличным деньгам опрошенные "Прайм" эксперты объясняют тремя факторами — транзакционным, спекулятивным и обычной предосторожностью.

Первый связан с необходимостью оплаты товаров и услуг. В период майских праздников увеличился поток внутреннего туризма, а в регионах и за городом гораздо проще осуществлять наличные расчеты, считает заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.

"Кроме того, начало дачного сезона традиционно связано с всплеском спроса на строительные материалы, дачный инвентарь, оплата которых чаще осуществляется налично. Также, в начале мая православные верующие отмечали праздник Пасхи – в результате резко возросло посещение храмов и кладбищ, где все платежи и пожертвования также в основном осуществляются в наличной форме", — отмечает она.

По мнению первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, причина роста объема наличных кроется в длительных выходных в мае, когда многие россияне решили спонтанно устроить небольшой отпуск, а также в приближении летнего сезона.

Российские туроператоры отмечают очень высокий спрос на отдых на юге России. А там не во всех отелях и кафе можно заплатить картой.

Спекулятивный фактор объясняет рост спроса на наличность желанием сохранить и приумножить свое благосостояние, говорит Комарова. Российский рынок акций растет на улучшении внешнего фона

В условиях сравнительно низкой доходности по банковским вкладам граждане ищут альтернативные направления вложения средств. Рост спроса и цен на недвижимость как раз указывает на найденную альтернативу.

"Люди стали активно вкладываться в этот надежный и доходный реальный актив", — говорит эксперт.

Сигал добавляет, что отток средств также связан с покупкой частных домов. Из-за пандемии и возможности работать удаленно часть россиян устремилась в сельскую местность.

И, наконец, фактор предосторожности. "На граждан оказывают влияние СМИ – массированное обсуждение нового витка санкций вынуждает домохозяйства увеличивать долю наличных средств – данная традиция хранения наличности "на черный день" является проявлением российского менталитета", — заметила Комарова.

Вместе с тем россиян пугают и постоянные упоминания в СМИ о том, что SWIFT может быть для России отключен.

"Настойчивые уверения главы МИДа, что у нас есть своя альтернативная система, но работающая только внутри страны, вынуждает многих в преддверии зарубежных поездок запасаться наличными", считает аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев.

Никто не хочет оказаться за границей без гроша в кармане, если SWIFT действительно для России отключат (карта МИР в большинстве государств также не работает), добавляет он.

В случае отключения SWIFT расчеты с помощью VISA и MasterCard будут невозможны либо займут очень много времени, говорит эксперт.

"Впрочем, угрозы со стороны Еврокомиссии и иных зарубежных политиков слышны гораздо рже, чем настойчивые напоминания наших чиновников, что "и без SWIFT обойдемся". Это и пугает больше всего. Раз уж наши начали предупреждать о рисках отключения страны от системы информирования о банковских переводах, значит, точно неспроста", – рассуждает Коренев.

КОГДА ДЕНЬГИ ВЕРНУТЬСЯ НА КАРТЫ

Опрошенные эксперты не верят, что повышенный интерес к наличным у россиян продлится долго. Скорее всего, эта тенденция замедлится уже через несколько недель, а к концу лета возможен и полный возврат к типичным объемам снятия денежных средств с банковских счетов физлиц.

"Желающие уже вложатся в реальные активы, реализуют намеченное. Те же, кто перевел в наличность средства из-за негативных экономических ожиданий, тоже успеют воплотить это в жизнь", — поясняет Комарова.

К тому же, россияне не так богаты, чтобы постоянно изымать из банков свои деньги, добавляет Коренев. Российский фондовый рынок снизился вслед за западными рынками

Сигал также считает, что вместе со снятием карантинных ограничений (в том числе, между странами) и общей стабилизацией заболеваемости в мире процесс оттока средств из банков сократится. "Понимание того, что экономика восстанавливается, а доходы растут, заставит вновь граждан задуматься о хранении средств на депозитах", заключил эксперт. ​