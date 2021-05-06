МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Прекращение выплаты дивидендов грозит предприятиям, которые не смогут предъявить план ликвидации ущерба вреда природе за пять лет до конца свой работы и доказать его обеспечение деньгами, такая мера воздействия предусмотрена в планируемом к принятию законе правительства, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко. Росстат намерен увеличить сроки сдачи отчетности промышленных предприятий

Как поясняется в сообщении, правительство заканчивает работу над так называемым "усольским" (от названия города Усолье-Сибирское, где происходит ликвидация опасных предприятий за счет бюджета) законом. Закон должен обеспечить механизмы, которые не позволят бизнесу бросать предприятие без проведения работ по рекультивации.

"Нельзя будет через фирмы-однодневки уходить от ответственности. Каждый новый собственник должен будет понимать, что покупает "сложный" объект с накопленным экологическим вредом, который нужно самостоятельно ликвидировать. К сожалению, мы сталкивались с такими прецедентами. Их нельзя допустить в будущем", — приводятся в сообщении слова вице-премьера Виктории Абрамченко.

Как поясняется в сообщении, критическим станет срок пять лет до прекращения работы предприятия. Он, в свою очередь, будет определен, исходя из жизненного цикла производства. Собственник должен предъявить план ликвидации предприятия, а также средства на его проведение. Правительство уточнило целевые показатели развития промышленности

"За неисполнение обязательств предусмотрена ответственность: компенсационный платёж в размере суммы ликвидационных мероприятий. В случае если этого не произойдет, то будет приостановлена выплата дивидендов; до момента уплаты компенсационного платежа, либо предоставления плана мероприятий по ликвидации нанесённого вреда. Подчеркну, что все эти действия — только в судебном порядке", — приводятся в сообщении слова главы Минприроды Александра Козлова.

Также отмечается, что в план мероприятий по ликвидации будет включена сметная стоимость ликвидационных мероприятий и подтверждение финансового обеспечения, которое включает в себя независимую гарантию или поручительство, договор страхования или создание резервного фонда, содержащего денежные средства в необходимом объеме.

В пресс-службе уточнили, что проект закона будет в ближайшее время внесен в Госдуму.