2021-05-06T10:05:27+03:00
2021-05-06T10:05:27+03:00
2021-05-06T10:05:27+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210506/833610318.html
Uniper в первом квартале увеличил чистую прибыль в 1,7 раза
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Чистая прибыль международного энергетического концерна Uniper за первый квартал 2021 года составила 842 миллиона евро, что в 1,7 раза выше показателя годичной давности, следует из... ПРАЙМ, 06.05.2021
отчетность, чистая прибыль, uniper, новости, финансы, энергетика
https://1prime.ru/images/83239/23/832392303.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83239/23/832392303.jpg
https://1prime.ru/images/83239/23/832392302.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83239/23/832392302.jpg
https://1prime.ru/images/83239/23/832392301.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83239/23/832392301.jpg
https://1prime.ru/gas/20210429/833573902.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль международного энергетического концерна Uniper за первый квартал 2021 года составила 842 миллиона евро, что в 1,7 раза выше показателя годичной давности, следует из отчетности компании.
Прибыль в пересчете на акцию за квартал составила 2,24 евро против 1,33 евро годом ранее. Выручка Uniper выросла в 1,6 раза, до 21,159 миллиарда евро. Скорректированный показатель EBIT составил 731 миллион евро, что на 12% выше показателя годичной давности.
"Основываясь на хороших результатах компании за первый квартал, совет управляющих решил увеличить прогнозируемый диапазон скорректированной EBIT в 2021 году с 700-950 миллионов евро до 800 миллионов — 1,05 миллиарда евро и увеличить прогнозируемый диапазон скорректированной чистой прибыли с 550-750 миллионов евро до 650-850 миллионов евро", — говорится в сообщении.
Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации компании E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Fortum — крупнейший акционер Uniper с долей в 76,1%.