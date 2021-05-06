МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль международного энергетического концерна Uniper за первый квартал 2021 года составила 842 миллиона евро, что в 1,7 раза выше показателя годичной давности, следует из отчетности компании. Немецкая Uniper уверена в успешном будущем "Северного потока 2"

Прибыль в пересчете на акцию за квартал составила 2,24 евро против 1,33 евро годом ранее. Выручка Uniper выросла в 1,6 раза, до 21,159 миллиарда евро. Скорректированный показатель EBIT составил 731 миллион евро, что на 12% выше показателя годичной давности.

"Основываясь на хороших результатах компании за первый квартал, совет управляющих решил увеличить прогнозируемый диапазон скорректированной EBIT в 2021 году с 700-950 миллионов евро до 800 миллионов — 1,05 миллиарда евро и увеличить прогнозируемый диапазон скорректированной чистой прибыли с 550-750 миллионов евро до 650-850 миллионов евро", — говорится в сообщении.

Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации компании E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Fortum — крупнейший акционер Uniper с долей в 76,1%.