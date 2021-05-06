МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale от деятельности в России (SG Russia) в первом квартале 2021 года составила 32 миллиона евро, увеличившись на 10,3% по сравнению с показателем годичной давности, сообщает финансовая организация. Юрист объяснил, как "разводят" на деньги самые надежные банки

При этом при корректировке на изменения в структуре группы и без учета динамики курсов валют и чистая прибыль Societe Generale от деятельности в РФ в первом квартале выросла в годовом выражении на 51%.

Операционная прибыль группы от деятельности в России в указанном периоде составила 40 миллионов евро, что на 8% выше показателя января-марта 2020 года, а чистый доход от банковской деятельности — 167 миллионов евро, что на 21% ниже показателя годичной давности.

Объем непогашенных кредитов в России в отчетном периоде снизился на 5%, а объем депозитов вырос на 2%. Показатели приводятся при корректировке на изменения в структуре группы и без учета динамики курсов валют.

Чистая прибыль группы Societe Generale по итогам первого квартала составила 814 миллионов евро против убытка годом ранее на уровне 326 миллионов евро. Чистый доход от банковской деятельности вырос на 20,8% — до 6,245 миллиарда евро. Операционная прибыль составила 1,221 миллиарда евро против убытка годом ранее в 328 миллионов евро.

"Такое прекрасное начало года подтверждает, в частности, актуальность решений, принятых в последних кварталах, и их успешное исполнение", — приводятся в релизе слова генерального директора Societe Generale Фредерика Удэа (Frederic Oudea).

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и др. В России у группы работают универсальный Росбанк, розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании. У группы в РФ также был ипотечный банк "Дельтакредит", однако в июне 2019 года его объединили с Росбанком.