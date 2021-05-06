МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit по итогам первого квартала 2021 года составила 887 миллионов евро против убытка в 2,706 миллиарда евро за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности группы. Чистая прибыль Societe Generale в России в начале года выросла на 10%

Выручка выросла на 7,1%, до 4,687 миллиарда евро. Чистый процентный доход сократился при этом на 12,6%, до 2,18 миллиарда евро.

Unicredit отмечает, что кампания по вакцинации от коронавируса в Европе продвигается медленно и ограничения, вероятно, будут ослабляться только постепенно. Банк прогнозирует рост ВВП еврозоны на 3,5% в 2021 году и на 4,4% — в 2022 году. "Мы ожидаем, что ЕЦБ продлит действие специальной программы покупки активов PEPP после марта 2022 года, хотя и в уменьшенном объеме", — добавляет банк.

В апреле ЕЦБ оставил без изменений параметры PEPP — в настоящее время ее объем составляет 1,85 триллиона евро. Программа будет действовать минимум до конца марта 2022 года.

Unicredit — одна из крупнейших финансовых организаций, функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе Unicredit. Он является крупнейшим российским банком с иностранным участием.