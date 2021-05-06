МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за апрель 2021 года вырос в рублях на 23 миллиарда — до 13,825 триллиона рублей, а в долларах — на 3,6 миллиарда, до 185,9 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина. Минфин с 11 мая сокращает покупки валюты

"По состоянию на 1 мая 2021 г. объем ФНБ составил 13 825 429,1 млн. рублей или 12,0% ВВП, прогнозируемого на 2021 год", — говорится в сообщении.

Это эквивалентно 185,9 миллиарда долларов. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 8,661 миллиарда рублей, или 7,5% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, что эквивалентно 116,435 миллиарда долларов.

На 1 апреля 2021 года объем ФНБ составлял 13,802 триллиона рублей, или 11,9% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, в долларовом эквиваленте – 182,3 миллиарда долларов.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 39,844 миллиарда долларов, 34,691 миллиарда евро, 8,551 миллиарда фунтов стерлингов, 600,3 миллиарда японских иен, 110,565 миллиарда китайских юаней и 262,9 миллиона рублей.