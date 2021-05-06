МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Эмиссия карт "Мир" на начало 2021 года превысила 30% от общероссийской эмиссии карт, говорится в годовом отчете Банка России. "Ловушки кредитных карт". Как не дать банку заработать на вас лишнее

"На 01.01.2021 банками выпущено порядка 95 миллионов карт "Мир" (на 30% больше, чем на 01.01.2020), что составило 30,6% от общероссийской эмиссии платежных карт", — сказано в документе.

По данным регулятора, достигнут новый уровень показателей использования карт "Мир": держатели карт "Мир" совершили 13,6 миллиарда операций на сумму 24,2 триллиона рублей, что больше в 1,5 раза по количеству и в 1,4 раза по объему, чем в 2019 году.

При этом доля карт "Мир" в общем объеме внутрироссийских операций с картами составила 24%.

Кроме того, в рамках продвижения карт "Мир" за пределы Российской Федерации обеспечен их прием в 13 зарубежных странах, включая все страны ЕАЭС.