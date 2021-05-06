МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Эксперимент по обеспечению возможности проведения ипотечных сделок в цифровом формате продлится в России до 31 декабря 2021 года, сообщает Минцифры РФ. Аналитики предупреждают россиян о проблемах с ипотекой

Пилотный проект по проведению ипотечных сделок в цифровом формате реализуется в России и предусматривает электронную регистрацию ипотеки в Росреестре и передачу электронной закладной в депозитарий. В конце апреля на портале проектов нормативных правовых актов были опубликованы соответствующие проекты постановлений кабмина, разработанные Минцифры.

Как пояснили в ведомстве, проекты направлены на реализацию вносимых в законодательство изменений для обеспечения возможности совершения ипотечных сделок в электронном виде на основе технологии распределенных реестров. "Документы предполагают проведение эксперимента по электронному взаимодействию между организациями, осуществляющими хранение электронной закладной, и Росреестром, осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на основе информационных систем, включенных в инфраструктуру электронного правительства", — пояснили в Минцифры.

В частности, речь идет о применении Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и информационной системы, основанной на технологии распределенных реестров. Система будет применяться для информационного обмена между участниками финансового рынка и органами регистрации прав. В дальнейшем, после завершения эксперимента, указанная система будет преобразована в государственную информационную систему "Госчейн". Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года, уточнили в министерстве. Россияне начали отказываться от одобренной ипотеки

В пресс-службе Росреестра в свою очередь сообщили, что ведомство завершило все необходимые технологические мероприятия для реализации пилотного проекта. "Мы ожидаем, что система позволит ускорить информационный обмен с кредитными организациями и расширить перечень банков, которые смогут работать с электронными закладными. Таким образом, электронная ипотека станет доступнее для граждан, а у бизнеса появится новый эффективный инструмент", — прокомментировала замруководителя Росреестра Елена Мартынова.

Заместитель гендиректора "Дом.РФ" Артём Федорко отметил, что в проекте удалось реализовать функционал, который позволит не только выпускать электронные закладные, но и в дальнейшем оперативнее вносить необходимые изменения.

По предварительным оценкам использование новой платформы позволит участникам рынка оперативнее перейти на электронные закладные. "Переход на электронный формат закладных будет способствовать повышению оборачиваемости закладных за счет упрощения секьюритизации, обеспечит банкам возможность наращивать ипотечные портфели, выдавать новые жилищные кредиты и сделает ипотеку доступнее для российских семей", — резюмировали в "Дом.РФ"