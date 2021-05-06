МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 23 по 30 апреля выросли на 0,2% и составили 590,5 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. Россия сократила долю доллара и евро в резервах

"Международные резервы по состоянию на 30 апреля составили 590,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 1,0 млрд долларов США, или на 0,2%, в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также положительной переоценки", — сказано в материалах.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года.