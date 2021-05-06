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Сбербанк повышает ставки по ипотеке
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Сбербанк с 7 мая поднимет ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке — на 0,4 процентного пункта, сообщили РИА Новости в колл-центре... ПРАЙМ, 06.05.2021
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Сбербанк с 7 мая поднимет ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке — на 0,4 процентного пункта, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации.
"Если приобретение строящегося жилья или приобретение готового жилья, то повышаются ставки на 0,4 процентного пункта", — сообщил сотрудник колл-центра.
Таким образом, минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке станет 8%, на вторичном рынке – 8,1%.
"С 7 мая меняются условия по ряду ипотечных продуктов. Обращаем внимание, что для клиентов, уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остается прежней и фиксируется на весь срок одобрения — 90 дней после положительного решения банка", — сообщили РИА Новости в Сбербанке.
Также банк с 7 мая повышает процентную ставку по акционному вкладу "Дополнительный процент", а его действие продлено до 30 июня 2021 года.