МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Сбербанк с 7 мая поднимет ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке — на 0,4 процентного пункта, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации. Доля карт "Мир" в общероссийской эмиссии карт превысила 30%

"Если приобретение строящегося жилья или приобретение готового жилья, то повышаются ставки на 0,4 процентного пункта", — сообщил сотрудник колл-центра.

Таким образом, минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке станет 8%, на вторичном рынке – 8,1%.

"С 7 мая меняются условия по ряду ипотечных продуктов. Обращаем внимание, что для клиентов, уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остается прежней и фиксируется на весь срок одобрения — 90 дней после положительного решения банка", — сообщили РИА Новости в Сбербанке.

Также банк с 7 мая повышает процентную ставку по акционному вкладу "Дополнительный процент", а его действие продлено до 30 июня 2021 года.