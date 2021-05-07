МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 5 мая составил 40 миллионов долларов, против притока в 20 миллионов долларов, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. Международные резервы Росии за неделю выросли на 0,2%

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские активы получили приток в размере 40 миллионов долларов после 20 миллионов долларов притока на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.