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2021-05-07T09:34:57+03:00
2021-05-07T09:34:57+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210507/833616770.html
Назван чистый приток в инвестирующие в Россию фонды за неделю
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Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 5 мая составил 40 миллионов долларов,... ПРАЙМ, 07.05.2021
чистый приток, россия, инвестирующие фонды, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 5 мая составил 40 миллионов долларов, против притока в 20 миллионов долларов, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.
BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
"Российские активы получили приток в размере 40 миллионов долларов после 20 миллионов долларов притока на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.