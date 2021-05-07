МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании итальянского энергоконцерна Enel, в первом квартале 2021 года снизилась на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,176 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Uniper в первом квартале увеличил чистую прибыль в 1,7 раза

Выручка Enel в отчетном периоде сократилась на 14,4%, до 17,107 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров головной компании, не изменилась в годовом выражении и составила 0,12 евро.

Показатель EBITDA по итогам трех месяцев снизился на 13,1%, до 4,091 миллиарда евро. Чистый финансовый долг к концу квартала составил 45,415 миллиарда евро – с конца 2020 года показатель увеличился на 1%.

Enel — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме.