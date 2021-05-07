МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Для российских многодетных семей необходимо существенно снизить налоговую нагрузку, оптимальным вариантом могло бы стать введение нулевой ипотеки для таких семей. О возможной отмене процентов по жилищным кредитам в беседе с "Аргументами и фактами" заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Аналитики предупреждают россиян о проблемах с ипотекой

"Надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотеке обнулялся", — сказал парламентарий. Он подчеркнул, что в России число многодетных семей невелико, и поэтому, по его оценке, можно обойтись без процентов по ипотеке.

Толстой также отметил, что банки — это "просто механизмы, которые контролируются акционерами и государством". "А у государства есть возможность устанавливать для банков правила на законодательном уровне", — заключил вице-спикер нижней палаты.