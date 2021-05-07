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https://1prime.ru/finance/20210507/833617180.html
В Госдуме оценивают возможность обнуления ипотеки для многодетных семей
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Для российских многодетных семей необходимо существенно снизить налоговую нагрузку, оптимальным вариантом могло бы стать введение нулевой ипотеки для таких семей. О возможной... ПРАЙМ, 07.05.2021
многодетные семьи, ипотека, госдума, недвижимость, новости, бизнес, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Для российских многодетных семей необходимо существенно снизить налоговую нагрузку, оптимальным вариантом могло бы стать введение нулевой ипотеки для таких семей. О возможной отмене процентов по жилищным кредитам в беседе с "Аргументами и фактами" заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотеке обнулялся", — сказал парламентарий. Он подчеркнул, что в России число многодетных семей невелико, и поэтому, по его оценке, можно обойтись без процентов по ипотеке.
Толстой также отметил, что банки — это "просто механизмы, которые контролируются акционерами и государством". "А у государства есть возможность устанавливать для банков правила на законодательном уровне", — заключил вице-спикер нижней палаты.