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2021
https://1prime.ru/finance/20210507/833617319.html
Прибыль Raiffeisen в России упала в 1,5 раза
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Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России в первом квартале 2021 года снизилась в 1,5 раза в годовом выражении — до 96 миллионов... ПРАЙМ, 07.05.2021
отчетность, прибыль, raiffeisen, новости, финансы, банки
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России в первом квартале 2021 года снизилась в 1,5 раза в годовом выражении — до 96 миллионов евро, доналоговая прибыль – также в 1,5 раза, до 122 миллионов евро, следует из финансовой отчетности банка.
Чистый процентный доход RBI в России упал на 21% в годовом выражении и составил 163 миллиона евро. Операционная прибыль банка в РФ составила 235 миллионов евро, сократившись на 26%.
Консолидированная прибыль RBI в первом квартале увеличилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 216 миллионов евро. Прибыль на акцию составила 0,59 евро против 0,9 евро годом ранее. Чистый процентный доход снизился на 13%, до 767 миллионов евро.
Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает около 47 тысяч человек. В России Райффайзенбанк работает с 1996 года.