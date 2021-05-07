МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России в первом квартале 2021 года снизилась в 1,5 раза в годовом выражении — до 96 миллионов евро, доналоговая прибыль – также в 1,5 раза, до 122 миллионов евро, следует из финансовой отчетности банка. Чистая прибыль Societe Generale в России в начале года выросла на 10%

Чистый процентный доход RBI в России упал на 21% в годовом выражении и составил 163 миллиона евро. Операционная прибыль банка в РФ составила 235 миллионов евро, сократившись на 26%.

Консолидированная прибыль RBI в первом квартале увеличилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 216 миллионов евро. Прибыль на акцию составила 0,59 евро против 0,9 евро годом ранее. Чистый процентный доход снизился на 13%, до 767 миллионов евро.

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает около 47 тысяч человек. В России Райффайзенбанк работает с 1996 года.