МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам первого полугодия 2020-2021 финансового года, закончившегося 31 марта, увеличилась в 2,2 раза и составила 3,888 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании. Siemens Energy собирается сократить почти восемь тысяч сотрудников

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 4,49 евро против 2,11 евро за шесть месяцев прошлого финансового года. Выручка за полугодие выросла в годовом выражении на 4,6%, до 28,736 миллиарда евро.

По итогам второго квартала текущего фингода компания увеличила чистую прибыль в 3,4 раза в годовом исчислении — до 2,39 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию за отчетный квартал составила 2,79 евро против 0,79 евро годом ранее. Квартальная выручка выросла на 6% и составила 14,665 миллиарда евро. Объем заказов во втором квартале увеличился на 11%, до 15,9 миллиарда евро.

Siemens связывает рост показателей с улучшением обстановки в автомобильной промышленности, машиностроении, в частности, в Китае. В то же время отмечается, что макроэкономическая среда остается сложной в связи с пандемией коронавируса.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.