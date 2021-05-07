2021-05-07T12:22:59+03:00
2021-05-07T12:22:59+03:00
2021-05-07T12:22:59+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210507/833618166.html
Совкомбанк выявил группу лиц, совершающих подозрительные переводы
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Совкомбанк выявил группу лиц, совершающих подозрительные переводы между своими счетами в разных банках, планирует обратиться в правоохранительные органы для их проверки, говорится... ПРАЙМ, 07.05.2021
счет в банке, совкомбанк, банки, денежные переводы, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83314/35/833143578.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83314/35/833143578.jpg
https://1prime.ru/images/83314/35/833143577.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83314/35/833143577.jpg
https://1prime.ru/images/83314/35/833143565.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83314/35/833143565.jpg
https://1prime.ru/finance/20210506/833604757.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Совкомбанк выявил группу лиц, совершающих подозрительные переводы между своими счетами в разных банках, планирует обратиться в правоохранительные органы для их проверки, говорится в сообщении кредитной организации.
"Совкомбанк выявил группу физических лиц, регулярно совершающих многократные закольцованные переводы денежных средств между своими счетами в разных банках без явного экономического смысла", — сказано в сообщении.
В банке отметили, что характер переводов носит транзитный характер и не соответствует обычной практике использования карточных продуктов. Как правило, банком – отправителем и получателем выступает один и тот же российский банк, стимулирующий такие операции бонусными милями.
Совкомбанк приостановил удаленное обслуживание клиентов, проводивших подобные операции.
"По данному инциденту проводится проверка Службой безопасности, в ближайшие дни банк планирует обратиться в правоохранительные органы для установления связей данных операций с противоправной деятельностью, а также выявления роли сотрудников банков в этих мошеннических операциях", — добавили в кредитной организации.