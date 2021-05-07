МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Совкомбанк выявил группу лиц, совершающих подозрительные переводы между своими счетами в разных банках, планирует обратиться в правоохранительные органы для их проверки, говорится в сообщении кредитной организации.

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"Совкомбанк выявил группу физических лиц, регулярно совершающих многократные закольцованные переводы денежных средств между своими счетами в разных банках без явного экономического смысла", — сказано в сообщении.

В банке отметили, что характер переводов носит транзитный характер и не соответствует обычной практике использования карточных продуктов. Как правило, банком – отправителем и получателем выступает один и тот же российский банк, стимулирующий такие операции бонусными милями.

Совкомбанк приостановил удаленное обслуживание клиентов, проводивших подобные операции.

"По данному инциденту проводится проверка Службой безопасности, в ближайшие дни банк планирует обратиться в правоохранительные органы для установления связей данных операций с противоправной деятельностью, а также выявления роли сотрудников банков в этих мошеннических операциях", — добавили в кредитной организации.