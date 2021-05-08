МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. У россиян есть несколько способов обезопасить свои деньги от мошенников. О них рассказала финансовый консультант и генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитинав беседе с радио Sputnik. Эксперты рассказали, как изменятся ставки по кредитам этим летом

Итак, специалист отметила, что сейчас появилось немало сайтов, которые пытаются выманить данные банковских карт и счетов у пользователя.

Первый из вариантов защиты от преступников — регулярно перевыпускать "пластик".

Помимо этого, граждане могут держать сбережения на двух картах, одной из них — пользоваться для онлайн-расчетов.

"Если человек боится, можно блокировать карту каждый год. Карта выпускается на два-три года, ее можно бесплатно перевыпускать, так меняются данные карты, иногда сам номер. Даже если карта попала в какие-то базы или вы ее где-то "засветили", просто перевыпустите ее", — добавила она.

Помимо этого, Никитина порекомендовала завести сберегательный счет, куда ежемесячно можно откладывать небольшую сумму денег. Если преступники попытаются снять деньги с карты, то денег на депозите это не коснется.

По мере того, как у граждан идет накопление средств, можно задуматься об их вложении. Эксперт считает, что это может быть и фондовый рынок, но там реально потерять до 30% всех накоплений, что достаточно рискованно.

Если человек не готов воспользоваться этим инструментом, то он может инвестировать в облигации, а затем, накопив денег, и в акции.