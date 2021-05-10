МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Не во всех ситуациях выгодно досрочное погашение кредита, заявила в беседе с "Российской газетой" директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас.

Она отметила, что гасить кредиты досрочно чаще всего выгодно в первой половине срока кредитования.

"Система платежей, как правило, аннуитетная. Первое время вы выплачиваете в основном проценты банку. Затем сумма процентов в вашем платеже уменьшается, а основной долг наоборот увеличивается", — пояснила она.

Досрочное погашение в начале срока кредитования приведет к перерасчету процентов. Это уменьшит переплаты по ним.

"Если же делать досрочное погашение в конце кредита, то экономии не будет, так как в это время уже выплачивается основной долг", — отметила эксперт.

Она также посоветовала обратить внимание на то, что российское законодательство разрешает досрочное погашение кредита без дополнительных комиссий и платежей. "Однако если в кредитном договоре прописано, что клиент должен уведомить банк о досрочном погашении, например, за 10 дней, а клиенту нужно сегодня внести платеж, то банк может взять комиссию за услугу", — предупредила она.

Еще один совет: совершать досрочное погашение в день очередного платежа по кредиту: если вносить позже, то из внесенной суммы сначала спишутся начисленные проценты на "лишние" дни, и только оставшаяся сумма пойдет на "досрочку".

"Рискованно досрочно гасить кредит, если вы собираетесь потратить на это все свободные средства. Так вы останетесь без страховой суммы на случай непредвиденных обстоятельств", — предупредила она.

Эти случаи могут быть связаны с:

проблемами со здоровьем,



внезапной потерей работы,



тратами на ремонт транспортного средства или техники, которая является источником заработка.



Если такой случай возникнет, россияне рискуют оформить новый кредитный продукт, условия по которому вполне могут быть менее выгодными, чем по текущему кредиту.

Харнас подчеркнула, что перед тем как решиться на досрочное погашение кредита, нужно помнить, что в идеале у вас всегда должен оставаться свободный резервный фонд в размере 3-6 ваших средних ежемесячных доходов.

"Если денег и на подушку безопасности, и на досрочное погашение кредита не хватает, можно рассмотреть вариант частичного досрочного погашения кредита. Вы вносите сумму, которая превышает выплату по договору, и просите банк сделать перерасчёт. Таким образом, вы сокращаете либо срок кредита, либо сумму платежа и тем самым уменьшаете кредитную нагрузку на ваш бюджет", — подытожила она.