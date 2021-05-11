МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Московская биржа приобрела 70% в платформе по подбору страховых и банковских продуктов INGURU, сообщается на сайте торговой площадки. Индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 3700 пунктов

"Московская биржа приобрела 70% в электронной платформе по подбору страховых и банковских продуктов INGURU. В течение пяти лет эта доля может быть увеличена до 100%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что партнерство Мосбиржи и INGURU в рамках платформы "Финуслуги" расширит возможности для клиентов и позволит им получать лучшие условия в области страхования и банковских услуг. Добавляется также, что биржа не раскрывает сумму сделки, она будет зависеть от динамики операционных и финансовых показателей INGURU.

"Приобретение компании является частью стратегии Московской биржи по выходу на смежные рынки. Сервисы компании будут интегрированы в платформу "Финуслуги" и расширят линейку предлагаемых продуктов. Сотрудники INGURU обладают большой экспертизой и продолжат развивать платформу уже в составе команды "Финуслуг", — приводятся в сообщении слова председателя правления Мосбиржи Юрия Денисова.

Платформа INGURU предлагает клиентам сервисы сравнения и покупки услуг, в частности, ОСАГО, каско, ипотеки, кредитных карт, потребительских кредитов и автокредитов. К платформе подключены 16 страховых компаний ("Росгосстрах", "АльфаСтрахование", "Ренессанс Страхование", "Согаз", ВСК, "Ингосстрах", "Согласие", МАКС и другие).