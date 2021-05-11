МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Формировать свой инвестиционный портфель россиянам нужно, исходя из своей готовности к риску, при этом рекомендуется, чтобы доля валютных сбережений в нем составляла минимум 35%. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на мнение управляющего активами "БКС Мир инвестиций" Андрея Русецкого. "РБК" назвал шесть признаков "плохих" инвестиций

"У каждого человека свой собственный "порог боли" и свой собственный аппетит к риску. Основной посыл — вам должно быть комфортно инвестировать на рынке, и исходя из этого и устанавливается доля рисковых волатильных инструментов" — рассказал он.

Русецкий напомнил, что именно с этой целью существует тестирование, которое определяет риск-профиль. Исходя из него, инвестор может понять допустимую просадку портфеля и долю рисковых активов. В дальнейшем, пережив хоть одно серьезное падение рынка, он уже сам способен определить свою долю риска в портфеле.

Экономист считает, что "логично держать накопления в валюте согласно структуре ваших расходов, которые у каждого индивидуальны. В розничном товарообороте 35% приходится на импорт, еще нужно добавить затраты на отдых. Так и получается, что валюты должно быть минимум 35%".

По словам Русецкого, пока у россиян на ценные бумаги приходится лишь около 15% портфеля, остальное находится в депозитах. В то же время в США доля банковских вкладов составляет лишь 25%, в Европе — 40%.