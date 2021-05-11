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Чистая прибыль "Тинькофф" в первом квартале выросла на 57%
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Чистая прибыль группы "Тинькофф" (TCS Group) по МСФО в первом квартале текущего года выросла на 57% в годовом выражении и составила 14,2 миллиарда рублей, следует из сообщения... ПРАЙМ, 11.05.2021
чистая прибыль, отчетность, тинькофф, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Тинькофф" (TCS Group) по МСФО в первом квартале текущего года выросла на 57% в годовом выражении и составила 14,2 миллиарда рублей, следует из сообщения группы.
"Чистая прибыль выросла на 57%, до 14,2 миллиарда рублей в первом квартале 2021 года", — говорится в сообщении.
"Я рад сообщить, что мы продолжаем демонстрировать высокие показатели как в области кредитования, так и в направлениях деятельности, не связанных с кредитованием", — отметил председатель правления "Тинькофф банка" Станислав Близнюк.
Группа сохранила ожидания по чистой прибыли по МСФО по итогам текущего года в размере не менее 55 миллиардов рублей. Также ожидается, что по итогам года кредитный портфель вырастет более чем на 30%, стоимость риска составит 7-8%, а стоимость фондирования — около 3-4%.