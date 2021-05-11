МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Инструмент, который предлагает Банк России для возврата похищенных мошенниками средств у банковских клиентов, не будет эффективным, такое мнение РИА Новости высказала руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева. Россиян хотят защитить от киберпреступников при помощи заморозки денег

Газета "Известия" ранее сообщила, что Центробанк работает над законопроектом для упрощения возврата денег жертвам кибермошенников. Регулятор предлагает автоматическую блокировку спорной суммы на счете злоумышленника или посредника после обращения жертвы, а также упрощенную судебную процедуру без привлечения истца и ответчика.

"Для того, чтобы процедура возврата гражданам похищенных мошенниками средств в упрощенном судебном порядке стала возможной, необходимо будет вносить изменения не только в ряд законов, но в Гражданский и в Гражданский процессуальный кодексы РФ", — говорит Лазарева.

Практика показывает, что внесение изменений в ГК и ГПК — это очень сложные процессы, которые длятся достаточно долго и встречают жесткое сопротивление "сильных сторон договора", пояснила эксперт. Россиянам назвали способы обезопасить деньги от мошенников

По ее словам, в обозримой перспективе это проблему пострадавших граждан не решит, а к моменту принятия всех нужных поправок, уже будут изобретены схемы, которым эти изменения не помешают существовать.

"Учитывая колоссальный рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии и дропов (подставных личностей, данные которых используются мошенниками, чтобы сохранить свою анонимность — ред.), даже при условии успешного завершения изменения законодательства, инструмент, на наш взгляд, не будет эффективным — суды не справятся с объемами и сроками", — заявила Лазарева.