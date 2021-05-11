МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Объем просроченной задолженности россиян по итогам марта вырос на 0,7% — до 1,023 триллиона рублей, что стало максимальным с октября 2016 года уровнем, следует из данных ЦБ. Россияне в январе-апреле увеличили вклады в Сбербанке на 2,8%

Так, по данным регулятора, объем ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней на 1 апреля составил 1,023 триллиона рублей против 1,015 триллиона рублей месяцем ранее. При этом с начала года данный показатель вырос на 4,5%, а за год — на 21,5%.

В то же время доля "просрочки" в общем объеме кредитного портфеля немного снизилась — на 0,1 процентного пункта и на 1 апреля стала составлять 4,9%.

По данным ЦБ, всего долги россиян перед банками на начало прошлого месяца составляли 20,7 триллиона рублей, за месяц увеличившись на 2,2%.