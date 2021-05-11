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2021
https://1prime.ru/finance/20210511/833632872.html
Просроченные долги россиян выросли до максимума с 2016 года
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем просроченной задолженности россиян по итогам марта вырос на 0,7% — до 1,023 триллиона рублей, что стало максимальным с октября 2016 года уровнем, следует из данных ЦБ. Так,... ПРАЙМ, 11.05.2021
финансы, долги, платежи, задолженность, цб рф, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Объем просроченной задолженности россиян по итогам марта вырос на 0,7% — до 1,023 триллиона рублей, что стало максимальным с октября 2016 года уровнем, следует из данных ЦБ.
Так, по данным регулятора, объем ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней на 1 апреля составил 1,023 триллиона рублей против 1,015 триллиона рублей месяцем ранее. При этом с начала года данный показатель вырос на 4,5%, а за год — на 21,5%.
В то же время доля "просрочки" в общем объеме кредитного портфеля немного снизилась — на 0,1 процентного пункта и на 1 апреля стала составлять 4,9%.
По данным ЦБ, всего долги россиян перед банками на начало прошлого месяца составляли 20,7 триллиона рублей, за месяц увеличившись на 2,2%.