МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Банк России впервые признал бюро кредитных историй квалифицированным — им стало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), говорится в сообщении регулятора. В России хотят ввести "добровольный запрет" на кредитование

"Банк России принял первое решение о признании бюро кредитных историй квалифицированным. Решение принято в отношении акционерного общества "Национальное бюро кредитных историй", — сказано в релизе регулятора. Решение начинает действовать с 11 мая.

Отмечается, что квалифицированное бюро кредитных историй должно соответствовать установленным критериям, в частности содержать сведения в отношении не менее 30 миллионов субъектов кредитных историй, а также иметь минимальный размер капитала в 100 миллионов рублей.

Кроме того, квалифицированное бюро обязано предоставлять кредиторам сведения о среднемесячных платежах физлиц для расчета показателя долговой нагрузки заемщика.

ЦБ напомнил, что к квалифицированному бюро кредитных историй предъявляются повышенные требования — в частности, к инфраструктуре, позволяющей обеспечить получение сведений для расчета показателя долговой нагрузки заемщика в масштабе времени, близком к реальному. Обмен такими сведениями будет осуществляться в том числе посредством унифицированного программного интерфейса.