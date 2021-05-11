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2021
https://1prime.ru/finance/20210511/833633040.html
В России появилось первое квалифицированное бюро кредитных историй
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Банк России впервые признал бюро кредитных историй квалифицированным — им стало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), говорится в сообщении регулятора. "Банк России принял... ПРАЙМ, 11.05.2021
кредитная история, нбки, цб рф, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Банк России впервые признал бюро кредитных историй квалифицированным — им стало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), говорится в сообщении регулятора.
"Банк России принял первое решение о признании бюро кредитных историй квалифицированным. Решение принято в отношении акционерного общества "Национальное бюро кредитных историй", — сказано в релизе регулятора. Решение начинает действовать с 11 мая.
Отмечается, что квалифицированное бюро кредитных историй должно соответствовать установленным критериям, в частности содержать сведения в отношении не менее 30 миллионов субъектов кредитных историй, а также иметь минимальный размер капитала в 100 миллионов рублей.
Кроме того, квалифицированное бюро обязано предоставлять кредиторам сведения о среднемесячных платежах физлиц для расчета показателя долговой нагрузки заемщика.
ЦБ напомнил, что к квалифицированному бюро кредитных историй предъявляются повышенные требования — в частности, к инфраструктуре, позволяющей обеспечить получение сведений для расчета показателя долговой нагрузки заемщика в масштабе времени, близком к реальному. Обмен такими сведениями будет осуществляться в том числе посредством унифицированного программного интерфейса.