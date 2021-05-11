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https://1prime.ru/finance/20210511/833633258.html
Отток валютных депозитов из Сбербанка в апреле резко сократился
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Отток валютных депозитов физических лиц в Сбербанке в апреле сократился в 2,8 раза — до 227,6 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе отчетности банка по... ПРАЙМ, 11.05.2021
сбербанк, отток, депозиты, валюта, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Отток валютных депозитов физических лиц в Сбербанке в апреле сократился в 2,8 раза — до 227,6 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе отчетности банка по РСБУ.
Россияне в прошлом месяце забрали с валютных депозитов 227,6 миллиона долларов против 635,6 миллиона долларов месяцем ранее. Таким образом, отток вернулся на уровень февраля текущего года, когда физические лица сняли с депозитов 230,6 миллиона долларов.
При этом отток валютных депозитов был компенсирован притоком иностранной валюты на текущие счета: за прошлый месяц они пополнились на 372,4 миллиона долларов против 78 миллионов долларов месяцем ранее.
Таким образом, по итогам апреля физические лица хранили на валютных депозитах Сбербанка 24,2 миллиарда долларов, на текущих счетах — 8,65 миллиарда долларов.