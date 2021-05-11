МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Больше всего ипотечных кредитов в марте было взято в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тюменской и Свердловской областях, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.

Так, в Москве в марте было выдано 13,2 тысячи кредитов на покупку жилья, в Московской области — 10,2 тысячи единиц, в Санкт-Петербурге — 8,4 тысячи единиц. На четвертом месте расположилась Тюменская область, где россияне оформили 7,4 тысячи ипотек, пятерку лидеров замыкает Свердловская область с 6,4 тысячи ссуд. Сбербанк повышает ставки по ипотеке

Жители Башкирии в марте оформили 6,4 тысячи ипотечных кредитов, Татарстана — 6,3 тысячи ссуд. В Краснодарском крае за первый месяц весны было взято 5,8 тысячи кредитов, в Новосибирском крае — 5 тысяч ссуд. На десятом месте расположилась Челябинская область, в которой банки выдали лишь на четыре кредита меньше, чем в Новосибирском крае.

Также значительное число кредитов на покупку жилья было оформлено в Ростовской области (4,4 тысячи единиц), Красноярском (4,22 тысячи ссуд) и Пермском (4,16 тысячи единиц) краях. В остальных российских регионов в марте было оформлено менее 4 тысяч кредитов.

По данным ЦБ, в марте российские кредитные организации резко нарастили ипотечное кредитование — число выданных кредитов подскочило на 22,9%, до 178,1 тысячи, а их объем вырос на 24,2%, до 0,5 триллиона рублей. Средняя ставка по жилищным кредитам в марте составила 7,23% после 7,26% месяцем ранее.