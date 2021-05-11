2021-05-11T16:10:56+03:00
2021-05-11T16:10:56+03:00
2021-05-11T16:10:56+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210511/833636233.html
Международные резервы России в апреле выросли на 3%
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Международные резервы РФ по состоянию на 1 мая составили 590,476 миллиарда долларов против 573,322 миллиарда на 1 апреля, сообщил Банк России. Таким образом, за апрель резервы... ПРАЙМ, 11.05.2021
цб рф, международные резервы рф, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 мая составили 590,476 миллиарда долларов против 573,322 миллиарда на 1 апреля, сообщил Банк России.
Таким образом, за апрель резервы выросли на 17,154 миллиарда долларов, или на 3%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.