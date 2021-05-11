МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Отток валютных депозитов физических лиц в Сбербанке в апреле сократился в 2,8 раза — до 227,6 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе отчетности банка по РСБУ.

Россияне в прошлом месяце забрали с валютных депозитов 227,6 миллиона долларов против 635,6 миллиона долларов месяцем ранее. Таким образом, отток вернулся на уровень февраля текущего года, когда физические лица сняли с депозитов 230,6 миллиона долларов. Средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков не изменилась

При этом отток валютных депозитов был компенсирован притоком иностранной валюты на текущие счета: за прошлый месяц они пополнились на 372,4 миллиона долларов против 78 миллионов долларов месяцем ранее.

Таким образом, по итогам апреля физические лица хранили на валютных депозитах Сбербанка 24,2 миллиарда долларов, на текущих счетах — 8,65 миллиарда долларов.

В условиях низких и нулевых ставок в иностранных валютах, а также того факта, что многие банки закрыли прием срочных депозитов в евро из-за отрицательных ставок на западных рынках, переток средств из срочных в текущие счета является "новой нормой жизни", заявили РИА Новости в Сбербанке.

"Поэтому динамику клиентских остатков в валюте целесообразно анализировать в совокупном объеме. За апрель месяц прирост совокупного объема средств физических лиц во всех валютах составил 163 миллиона долларов, а за вычетом переоценки иностранных валют друг к другу наблюдался отток в размере 67 миллионов долларов США, что находится в пределах ежедневной волатильности клиентских остатков", — подчеркнули в кредитной организации.