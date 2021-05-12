МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG в первом квартале 2021 года выросла на 40,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,1 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. "AliExpress Россия" начнет продавать лекарства

Прибыль в пересчете на одну акцию составила 2,13 евро против 1,52 евро годом ранее. Выручка снизилась на 4% — до 12,328 миллиарда евро.

В регионе Европы, Ближнего Востока и Африки выручка компании в первом квартале сократилась на 3,9%, до 4,073 миллиарда евро, в Северной Америке — упала на 7,9%, до 4,898 миллиарда евро. Показатель для Азиатско-Тихоокеанского региона в первом квартале составил 2,179 миллиарда евро, что на 3,2% больше, чем годом ранее, а в Латинской Америке выручка осталась на уровне годичной давности — 1,178 миллиарда евро.

Выручка фармацевтического дивизиона Bayer снизилась на 4% — до 4,365 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурные препараты) — на 10,4%, до 1,252 миллиарда евро, а сельскохозяйственного подразделения — на 2,8%, до 6,646 миллиарда евро. Правительство поддержит экспортеров лекарств

"У нас успешный старт 2021 года. Мы подтверждаем прогноз, опубликованный в феврале 2021 года",- говорится в сообщении. Тогда компания ожидала, что объем продаж в 2021 году составит примерно 42-43 миллиарда евро, что соответствует росту примерно на 3%.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около 5 тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn).