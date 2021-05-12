МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Сбербанк в январе-апреле 2021 года увеличил объем выдачи ипотеки на загородные дома и земельные участки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,4 раза — до 7,9 миллиарда рублей, сообщили РИА Недвижимость в банке. Банк России назвал самые популярные регионы для ипотеки

С начала 2021 года банк оформил 2,5 ипотечных кредитов на загородную недвижимость, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Больше всего кредитов выдано в Московской области, на втором месте — Москва. Также в лидерах Краснодарский край и Санкт-Петербург, отметили в финансовой организации.

"За время пандемии мы наблюдаем увеличение спроса не только на ипотеку на индивидуальные дома, но и на дачные дома и земельные участки. Рост достаточно большой — в три с половиной раза. Если посмотреть на портфель в суммарном выражении, за год он вырос в четыре раза. Такой рост связан с тем, что люди во время пандемии всё чаще выбирают отдых дома, и многие задумались о покупке дачи. Интерес к такой недвижимости продолжит расти, даже если будут открыты дополнительные направления для туризма за границу", — прокомментировал статистику вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "ДомКлик" Николай Васёв.

По его данным, сейчас средняя стоимость дачного дома в России составляет 3,1 миллиона рублей, а ипотечные ставки на подобную недвижимость находятся в районе 8%. Сбербанк рекордно нарастил выдачу ипотеки

Сбербанк в январе-апреле 2021 года увеличил объем выдачи ипотеки на загородные дома и земельные участки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,4 раза — до 7,9 миллиарда рублей, сообщили РИА Недвижимость в банке.

С начала 2021 года банк оформил 2,5 ипотечных кредитов на загородную недвижимость, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Больше всего кредитов выдано в Московской области, на втором месте — Москва. Также в лидерах Краснодарский край и Санкт-Петербург, отметили в финансовой организации.

"За время пандемии мы наблюдаем увеличение спроса не только на ипотеку на индивидуальные дома, но и на дачные дома и земельные участки. Рост достаточно большой — в три с половиной раза. Если посмотреть на портфель в суммарном выражении, за год он вырос в четыре раза. Такой рост связан с тем, что люди во время пандемии всё чаще выбирают отдых дома, и многие задумались о покупке дачи. Интерес к такой недвижимости продолжит расти, даже если будут открыты дополнительные направления для туризма за границу", — прокомментировал статистику вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "ДомКлик" Николай Васёв.

По его данным, сейчас средняя стоимость дачного дома в России составляет 3,1 миллиона рублей, а ипотечные ставки на подобную недвижимость находятся в районе 8%.