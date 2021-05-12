МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Компании топливно-энергетического комплекса, отрасли металлургии, а также банки и ритейл являются лидерами по выводу капитала из РФ, и власти принимают меры, чтобы объемы выводимых средств не превышали кратно суммы налогов, уплачиваемых этими компаниями в бюджетную систему, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. Мишустин пообещал списать с бизнеса льготные кредиты на миллиарды рублей

"Что касается отраслей, на первом месте ТЭК — это примерно 27% всех дивидендов, роялти и процентов, на втором месте — это металлургия, на третьем месте банки. Это примерно, если говорить об общем объёме. Потом ритейл, логистика и другие отрасли", — сказал Мишустин, отвечая на вопрос спикера Госдумы Вячеслава Володина о компаниях, которые являются лидерами по выводу средств из РФ.

Премьер напомнил, что сейчас власти РФ пересматривают соглашения об избежании двойного налогообложения так называемыми транзитными юрисдикциями, через которые идет основной вывод капитала из России. В частности, Кипр, Мальта и Люксембург уже согласились на предложенные изменения, а Нидерланды — отказались, и Госдума уже приняла закон о денонсации соглашения в этой страной.

"Вот, собственно говоря, основной заслон к тому, чтобы компании, которые ведут агрессивную налоговую политику, не выводили огромные объёмы дивидендов, роялти или процентов в низконалоговые юрисдикции, а, соответственно, если есть такое желание вывести дивиденды — у нас все-таки свобода предпринимательства, — платили соответствующий налог, чтобы сума налогов на прибыль, которая уплачивается компаниями в своем регионе, не была кратно меньше объемов дивидендов, которое они вывели", — заявил Мишустин. Минфин предложит изменить налоговые соглашения с некоторыми странами

По его словам, общий объем пассивных доходов — дивидендов, процентов и роялти, которые вывели за рубеж российские компании за 2019 год, составил 4,3 триллиона рублей. Из них 1,3 триллиона приходится на четыре перечисленные выше юрисдикции.

"Вчера еще представитель министерства финансов сообщил о планах изменить соглашения об избежании двойного налогообложения с Сингапуром, Гонконгом и Швейцарией. Если прибавить эти страны — это примерно около 90% средств, которое выводятся в так называемые транзитные территории", — сказал Мишустин.